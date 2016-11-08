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Deutsche Welle

Musul'da toplu mezar bulundu

Irak ordusu, Musul'un güneyinde IŞİD'in kafasını kestiği yüz kişiye ait bir toplu mezar buldu. Musul çevresindeki operasyonlar ise devam ediyor.

08 Kasım 2016 01:59

Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu üçüncü haftasında. IŞİD şimdiye kadar saldırılara direnişini sürdürse de tamamen engelleyemeyi başaramadı. Iraklı birliklerin Musul çevresindeki operasyonları devam ediyor.

Irak ordusu bugün Musul'daki ilerleyişi sırasında yeni bir toplu mezar buldu. Ordudan yapılan açıklamada Musul'un 15 kilometre güneyinde yer alan ve cumartesi günü ele geçirilen Hamam el-Alil bölgesinde bulunan toplu mezarda yaklaşık yüz kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Sivillere ait olduğu belirtilen cesetlerin kafalarının kesik olduğu belirtildi. Toplu mezar, bir ziraat fakültesinin bahçesinde bulundu. Irak güvenlik güçleri toplu mezarla ilgli inceleme başlatılacağını duyurdu. IŞİD'in daha önce de Irak ve Suriye'de çok sayıda toplu mezarı bulunmuştu.

Öte yandan Irak ordusu öncülüğünde devam eden Musul harekatında kentin içlerine kadar ilerlendiği duyuruldu. Peşmerge güçlerinden yapılan açıklamada IŞİD'İn en önemli kalelerinden Başika'daki belediye binasının ele geçirildiği belirtildi.

Başika'nın ele geçirilmesiyle Musul'un doğu cephesindeki son boşluk doldurulmuş olacak. Kentin tamamının ele geçirilmesiyle IŞİD'in Irak'taki askeri varlığı da büyük ölçüde temizlenmiş olacak.

Uluslararası Göç Örgütü de kenti terk edenlerle ilgili bir açıklama yaptı. Örgüt, Musul'dan şimdiye kadar 34 binden fazla kişinin çatışmalardan kaçtığını belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/MK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IrakMusulIŞİDHamamSuriyeBaşikaIŞİD IrakGöçDeutsche Welle TürkçeDW/dpa/MK/HS

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