Musul'da silahlı saldırı: 2 ölü

T24- Irak'ın Musul kentinde kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Esvat El Irak haber ajansının haberinde, çimento fabrikasında çalışan iki işçinin, silahlı kişilerce açılan ateş sonucu öldüğü bildirildi.
İsmi gizli kalmak koşuluyla haber ajansına açıklamada bulunan bir polis kaynağı, Musul'un güneyindeki Hamam El Alil çimento fabrikasında işçi olarak çalıştıkları belirlenen sivillerin, Musul'un batısındaki Vadi Akab bölgesinde öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldüğünü söyledi.
Olayın ardından saldırının düzenlendiği bölgenin Irak ordusuna bağlı askerlerce kordon altına alındığını belirten haber ajansı, askerlerin saldırganları bulmak için arama çalışmaları başlattığını duyurdu.