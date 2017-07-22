Musul'da seks kölesi olduğu iddia edilen kadın keskin nişancı çıktı

Irak'ın Musul kentinde, bir tünelde gizlenirken yakalanan 20 yabancı arasında yer alan 16 yaşındaki Linda Wenzel'in IŞİD saflarında savaşan bir Çeçen militanla evli olduğu ve örgütün keskin nişancılarından biri olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Iraklı milletvekili Viyan Dakhil "Wenzel'in sorgusu sürüyor. Hükümetten Wenzel'i Almanya'ya iade etmemesini talep edeceğiz" dedi.

Posta'nın The Times gazetesine dayandırdığı haberine göre, Musul'da bir tünelde 20 yabancı gözaltına alındı. Yabancılar arasında 5 Alman, 3 Rus, 3 Türk, 2 Kanadalı ve 4 çocuklu bir Fransız kadının bulunduğu belirtilen haberde, 16 yaşındaki Linda Wenzel adlı Alman kızın, bir Çeçen militanla evli olduğu ifade edildi.

Wenzel'ın, önce IŞİD'in seks kölelerinden biri olabileceği düşünülürken, yanında silah olması örgütün keskin nişancılarından olduğunu ortaya çıkardı.

Dakhil: Irak'a Almanya'dan eşinin peşinden gelmiş

The Times'a konuşan Iraklı milletvekili Viyan Dakhil, Wenzel'in kendisine Irak'a Almanya'dan eşinin peşinden geldiğini anlattığını ve anne Wenzel'in kızının Musul'da bir tünelde bulunduğunu doğruladığını aktardı.

"Almanya'ya iade edilmemesini isteyeceğiz"

Dakhil, "Wenzel'in sorgusu sürüyor. Hükümetten Wenzel'i Almanya'ya iade etmemesini talep edeceğiz. Zira buraya terör örgütüne katılmak için geldi ve Irak kanunlarına cezalandırılmalı" dedi.

Rusya'nın Irak Büyükelçiliği daha önce yaptığı açıklamada Musul'da yakalanan kişiler arasında Rus vatandaşlarının bulunup bulunmadığına dair bilgi olmadığını duyurmuştu. Posta