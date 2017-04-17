Musul'da IŞİD'e karşı operasyon başladı

Irak’ın Musul kentinde IŞİD'e karşı Irak ordusu bugün yeni bir operasyon başlattı. Bombardıman altındaki Musul'da Reuters haber ajansına göre Irak polis güçleri Eski Şehir’in 200 metre derinine ilerlemeyi başardı

Irak’ın Musul kentinde IŞİD'in elindeki son kaleyi almak için Irak kuvvetleri bugün yeni bir operasyon başlattı. 2014 yılından bu yana kenti elinde bulunduran IŞİD’e karşı Irak güçleri son 6 aydır kapsamlı bir savaş veriyor.

Bombardıman altındaki Musul'da Reuters haber ajansına göre Irak polis güçleri Eski Şehir’in 200 metre derinine ilerlemeyi başardı. Böylelikle Irak güçleri IŞİD lideri El Bağdadi’nin halifeliğini ilan ettiği El Nuri camisine gittikçe yaklaşıyor.

IŞİD'in yeni taktiği

Adı açıklanmayan polis yetkilisi canlı bombaları durdurmak için her evi teker teker izlediklerini söyledi. Yetkili IŞİD’in yeni gözde saldırı tekniğinin motorsikletli canlı bombalar olduğunu belirtti.

Irak güçleri ABD’nin önderliğinde oluşturulan koalisyon güçlerinin desteğiyle doğu Musul ve Batı Musul’un yarısını IŞİD’den temizlemeyi başardı. Ordu şimdi Musul’un Eski Şehir bölgesine odaklanmış bulunuyor.

IŞİD'den yeni kimyasal saldırı iddiası

Russia Today'in iddiasına göre IŞİD Musul'daki Irak askerlerine karşı kimyasal silah kullandı. Irak polisi, Musul'daki Uruba ve Bab El Jadid bölgelerinde örgütün Irak hükümet güçlerine kimyasal silahlarla saldırdığını duyurdu. Saldırının sadece basit yaralanmalara neden olduğu 6 Irak askerinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, IŞİD tarafından 2014'de ele geçirilmişti. Ancak hükümet kuvvetleri, son 6 ayda gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Musul'un büyük bir bölümünü IŞİD'ten geri aldı.

Musul operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana 400 bin kişi bölgede mahsur kaldı, 300 binden fazla kişi de çatışmalardan kaçtı.