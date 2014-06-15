Musul'da IŞİD ve eski Irak bayrakları yan yana, peşmergeler savunmada

Irak’ta Musul sınırında Kürtlerin savunma hattı kurma çalışmaları sürüyor. Kentin etrafını kuşatan peşpergeler mevzi kazarak stratejik noktalara ağır silahlar ve zırhlı araçlar yerleştiriyor.

Milliyet, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü tarafından kontrol altına alınan Musul’un banliyölerinden, Musul sınırındaki IŞİD mevzilerini görüntüledi. Mevzide IŞİD bayrağının yanında, Musul’un ele geçirilmesinde örgüte yardım ettiği iddia edilen Saddam Hüseyin döneminin komutanlarının talebi üzerine eski Irak bayrağının da asılı olması dikkat çekti.

Musul’un düşmesinin ardından kaçan Kürt, Arap, Türkmen ve Hıristiyan aileler için BM desteğiyle Erbil-Musul arasında kamplar oluşturuldu. Gelen ailelerin bir bölümü de bu kamplara yerleştiriliyor.

Geri dönüyorlar

Namık Durukan’ın Milliyet’teki haberine göre, Musul’a dönenler ise IŞİD’in halka bir zarar vermeyeceği yönündeki açıklaması sonrası kente dönmeye karar verdiklerini belirtti. Dohuk’tan Erbil’e gelen aileler de ilk kez Musul yolunu kullandı.

Musul’da tamamen denetimi ele geçiren IŞİD’in, kaçanlara “Zarar verilmeyecek” güvencesi vermesi ve bu kapsamda çağrı yapmasının ardından, Erbil ve Dohuk’a kaçan aileler geri dönmeye başladı. Ancak, buna rağmen Irak savaş uçaklarının kenti bombalaması korkusu yaşayan halk, daha güvenli buldukları Kürt bölgesine çekiliyor. Bir taraftan Musul’u terk edenler diğer tarafta dönenler Erbil-Musul karayolunda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Musul’dan Erbil’e geçmeye çalışan Kürt ve Arap aileler, kenti yönetmesi için IŞİD’in Musul’un idaresini Saddam Hüseyin döneminden kalma asker ve yöneticilere bıraktığını belirtiyor. Kentin, Saddam dönemi yönetici ve askerlerinin desteği ile ele geçirildiği ifade ediliyor.

200 metre mesafe

Yol kontrolü sağlayan ve mevzilerde elleri tetikte bekleyen peşmergeler, IŞİD’in dünyanın tepkisini çekmemek için tutumlarını yumuşattıklarını ve halka güven vermeye çalıştıklarını belirtti.

Erbil’den Musul’a yaklaştıkça peşmerge sayısı da artıyor. Musul’un banliyölerinden olan Baziwa bölgesinin hemen yakınında KDP ile IŞİD arasındaki mesafe 200 metreye kadar düşüyor. Sınırın sıfır noktasında peşmergelerle IŞİD militanları çıplak gözle birbirini gözlüyor. Sıfır noktası ise KDP’nin özel kuvvetleri Zerevanlar tarafından kontrol ediliyor. Peşmergeler, şu ana kadar IŞİD ile bir çatışma yaşanmadığını, önceki gün suikast silahı bilinen Kanas tipi silahla ateş açılması sonucu bir kişinin yaralandığını belirtti.

Musul yakınlarında yaşayan aileler ise bu kentteki yakınları ile sürekli telefon görüşmesi yaptıklarını ve yaşananlarla ilgili bilgilendiklerini aktardı. Şu ana kadar Musul’daki yakınlarına bir zarar verilmediğini ifade etti.

Ailesiyle birlikte Musul yolunu kullanarak Erbil’e geçen Ahmet adlı Kürt, Musul’daki akrabalarını alıp yola çıktığını ve kendisine bir müdahalede bulunulmadığını kaydederek, “Ne Kürtlere ne Araplara ne Türkmenlere şu ana kadar bir müdahale ve baskı yok. IŞİD yaptığı açıklamada, kimseye bir zararlarının olmadığını belirtti. IŞİD böyle diyor, ancak gördüğümüz öyle değil. Kenti yöneten kadroların tamamına yakını Saddam Hüseyin döneminde görev alanlar oluşturuyor” dedi.

Musul’da ölüm, Erbil’de hayat

IŞİD örgütünün Musul ve Selahaddin bölgesinin en büyük kenti Tikrit’i ele geçirmesi Irak’ta dengeleri sarsarken, bu kentlerden kaçanlar Kürt bölgesine sığındı. Kürdistan bölgesinin merkezi Erbil, savaştan kaçanların sığındığı tek güvenli liman konumunda. Musul’da korku her yere hakim durumdayken 90 kilometre ötedeki Erbil’de yaşam tüm canlılığı ile sürüyor. Erbil, bu aralar tatil beldesini andırıyor.

IŞİD’in ele geçirdiği Sünnilerin yaşadığı bölgelerden binlerce aile kurtuluş kapısı olarak gördüğü Kürt bölgesine akın etti. Kaçanların sığındığı en büyük Kürt kenti Erbil, bugünlerde hınca hınç dolu. Maddi durumu iyi olan aileler kiralık evler ve yıldızlı otellerde kalırken, diğer aileler üçüncü-dördüncü sınıf izbe otellerde tek kişilik odalarda üst üste yatıyor. Son yıllarda petrol gelirleri ile refah düzeyi artan ve büyük ekonomik yatırımlara sahne olan Erbil’in park, bahçe, gezinti alanları ve eğlence mekanları özellikle akşam saatlerinde Arap ailelerle doluyor.

Kentin merkezi tarihi Erbil kalesi hava karardıktan sonra panayırı andırıyor.