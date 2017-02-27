Musul'da IŞİD vahşeti; 4 bin kişilik toplu mezar bulundu!

IŞİD'in elinden almak için Irak ordusunun operasyonları hızlandırdığı Irak’ın Musul kenti yakınlarında bir toplu mezar bulunduğu açıklandı.

Hürriyet'in haberine göre, toplu mezarda 4 bin kadar kişinin cesedi olabileceği iddia edildi. Musul-Bağdat otoyolunun hemen dışında olan ve Musul kent merkezine 8 kilometre uzaktaki Khasfa adlı çöküntü Irak’ta IŞİD'in terörünün yol açtığı en büyük toplu mezarlardan biri olabilir. Irak güçlerinin ele geçirdiği bu bölgeye giren İngiliz Telegraph gazetesine konuşan görgü tanıkları çoğu kurbanın vurularak, çöküntünün içine atıldığını kaydetti.

Katliamın 2014 sonlarında gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor. Telegraph’a göre örgüt esir aldığı polis ve askerleri şehrin ele geçirilmesinden 6 ay sonra infaz etmeye başlamış. IŞİD, 10 Haziran 2014’te Musul şehrini ele geçirmişti.