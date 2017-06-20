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Dünya

Musul'da Fransız gazeteci hayatını kaybetti

Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan bu yana çatışmalar veya mayın patlaması sonucu çok sayıda basın mensubu hayatını kaybetti ya da yaralandı

20 Haziran 2017 14:15

Irak'ta Musul kent merkezinin batı yakasında mayına basma sonucu yaralanan Stephane Villeneuve adlı Fransız gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa'nın Erbil Başkonsolosluğu'ndan alınan bilgiye göre, Musul'un batı yakasındaki "Eski Şehir" bölgesinde terör örgütü IŞİD ile Irak ordusu arasındaki çatışmaları takip ederken dün mayına basıp yaralanan Villeneuve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaralı diğer iki gazetecinin ise ambulans uçakla ülkeleri Fransa'ya sevk edilecekleri bilgisi verildi.

Musul'daki çatışmaları takip ederken dün mayına basan Iraklı gazeteci Bahtiyar Haddad olay yerinde hayatını kaybetmiş, Villeneuve'nun da aralarında olduğu 3 Fransız gazeteci yaralanmıştı.

Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan bu yana çatışmalar veya mayın patlaması sonucu çok sayıda basın mensubu hayatını kaybetti ya da yaralandı.

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