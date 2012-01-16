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Dünya

Musul'da bombalı saldırı BAĞDAT (A.A)

16 Ocak 2012 12:30

-Musul'da bombalı saldırı BAĞDAT (A.A) - 16.01.2012 - Irak'ın kuzeyinde bulunan Musul şehrinde bu sabah düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Musul polisinden bir yetkili, kentin batısında bulunan El Ğadir semtinde bir intihar eylemcisinin kullandığı bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını söyledi.  Yetkili, patlamadan sonra olay yerine gelen askerlerin bomba yüklü patlamamış bir araç tespit ettiklerini ve bombanın etkisiz hale getirilmesine çalışıldığını kaydetti. Ölü ve yaralıların arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

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