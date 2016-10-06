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BBC Türkçe

'Musul'da 600 bin çocuk ateş hattında kalabilir'

Uluslararası yardım kuruluşu Save The Children, Irak'ın Musul kentine yapılması beklenen askeri operasyon nedeniyle 600 bin çocuğun ateş hattında kalabileceği uyarısında bulundu.

06 Ekim 2016 16:41

Uluslararası yardım kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Irak'ın Musul kentine yapılması beklenen askeri operasyon nedeniyle 600 bin çocuğun ateş altında kalabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin liderliğindeki koalisyonun Musul'u Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden geri almak için hazırlandığı operasyonun bu ay sonunda başlayabileceği belirtiliyor.

Musul'da yarısı çocuk olmak üzere bir milyondan fazla insan yaşıyor.

Save The Children ise IŞİD ve koalisyon güçlerine çağrı yaparak, Musul ve çevresinde, ailelerin çatışmalardan kaçabilmesi için kullanabileceği güvenli yolların oluşturulmasından emin olunmasını istedi.

Örgütün Musul sorumlusu Tarık Kadir de, kente saldırının yüz binlerce çocuğun hayatını tehlikeye atacağını söyledi.

Kadir BBC'ye yaptığı açıklamada "Çocuklar konusunda en büyük korkumuz saldırılar başladığında savaşan tarafların cepheleri arasında kalmaları, ihtiyaçlarının karşılanamaması ve güvenliklerinin sağlanamaması" dedi.

Save The Children'ın Irak Direktörü Maurizio Crivallero de "Aileler imkansız bir karar vermek zorunda. Eğer kalırlarsa çocukları çapraz ateş altında kalacak, ilaç ve gıda olmaksızın hayatta kalmaya çalışacaklar. Eğer kaçmaya karar verirlerse pek çok grup savaşçının, keskin nişancının ve mayınların arasından kaçmaları gerekecek" dedi.

Crivallero, "Tehlikede olan çocukların sayısı bugün Manchester büyüklüğündeki bir kenti doldurabilir. Tüm taraflar ailelerin kaçması için güvenli yol imkanını sağlamalı. Kaçan ailelerin güvenliğine öncelik verilmeli ve hayatta kalırlarsa koruma sağlanmalı" diye konuştu.

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