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Dünya

Musul'da 47 bin kişi evlerini terk etti

Irak Kızılayı yetkilisi İyad Rafid, ekiplerinin, operasyonun başından bu yana 30 binin üzerinde göçmene yardım malzemesi ulaştırdığını söyledi

12 Kasım 2016 21:21

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Musul'u terör örgütü IŞİD'denkurtarma operasyonu nedeniyle yerlerinden olan sivillerin sayısının 47 bine ulaştığını bildirdi.

Anadolu Ajansı muhabirinin bakanlık yetkililerinden Diya Salal'ın yaptığı yazılı açıklamasına dayandırdığı haberinde, bugün Kerkük'ün Huveyce, Ninova'nın Karrac ilçesiyle Es-Sahil el-Eyser bölgesinden evlerini terk eden 3 bin 27 kişiyi karşıladıklarını ve söz konusu göçmenlerin Musul'un doğusundaki Hasan Şam ile güneydoğusundaki Dibke kamplarına yerleştirildiğini belirtildi.

Açıklamada, operasyonun başladığı 17 Ekim'den bu yana evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 47 bine ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan, Irak Kızılayı yetkilisi İyad Rafid, ekiplerinin, operasyonun başından bu yana 30 binin üzerinde göçmene yardım malzemesi ulaştırdığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı ilk günlerde, 1 milyondan fazla sivilin yerinden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

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