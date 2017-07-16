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Deutsche Welle

Musul'da 3'ü Türk 25 IŞİD'li kadın göz altına alındı

IŞİD'in Musul'dan çıkarılması sonrası Iraklı terörle mücadele ekiplerinin Musul'daki bir tünelde üçü Türk vatandaşı olmak üzere 25 IŞİD'li kadını gözaltına aldığı bildirildi.

16 Temmuz 2017 16:42

Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin Musul'un IŞİD'den kurtarıldığını duyurmasından sonra Iraklı terörle mücadele ekiplerinin kentteki operasyonları devam ediyor. Musul'un tarihi kent merkezinde yapılan bir operasyonda 25 IŞİD'li kadının bir tünelde bulunduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.

Iraklı güvenlik yetkilileri kadınların üçünün Türk, beşinin Alman, üçünün Rus, ikisinin Kanada, birinin Çeçen ve kalanların Libya ve Suriye vatandaşı olduğunu açıkladı.

Terörle mücadele yetkilisi Haydar El Araji, kadınların üzerinde Iraklı birliklere saldırı düzenlemek amacıyla kullanılmak üzere silah ve intihar kemeri bulundurduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı 10 Temmuz'da Musul'da IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. IŞİD Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'a 2014 yılının haziran ayında harekat başlatmış ve kenti kısa sürede kontrolü altına almıştı. IŞİD Musul'da ve tüm Irak'ta büyük oranda yenilgiye uğratılmış durumda. Sadece Suriye sınırına yakın bazı bölgeleri elinde tutuyor.

Uzmanlar IŞİD yandaşlarının Irak‘ın batısındaki çöl bölgesine çekilerek buradan gerilla savaşı vermeye çalışacaklarını tahmin ediyorlar. Ayrıca IŞİD'in hâlâ suikast düzenleyebilecek güçte olduğuna da dikkat çekiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/SSB/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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