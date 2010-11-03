-MUSUL'DA 3,5 TON PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Irak'ın Musul kentinde 3,5 ton patlayıcı maddenin ele geçirildiği belirtildi. Asvat El Irak ajansının internet sitesinde yer alan habere göre, Albay Sacid Mahmud, bir depoda yaptıkları aramada 3,5 ton patlayıcı madde, çok sayıda TNT kalıbı ve silah ele geçirdiklerini söyledi. Mahmud, patlayıcılarla ilgisi olan 5 kişiyi de yakaladıklarını bildirdi. Ajans ayrıca, yapılan aramalar sonucunda, Selahaddin kentinde 150 adet top mermisiyle çok sayıda silah ve askeri mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.