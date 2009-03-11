Musul'da 3 Irak askeri öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde düzenlenen iki ayrı saldırıda 3 Irak askeri öldü, 16 kişi yaralandı



Irak'taki Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, kentin batısında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 askerin öldüğü, saldırıda 2 askerle 11 sivilin yaralandığı belirtildi. Zencali mahallesinde düzenlenen saldırıda, bir hastane binasıyla çevredeki araçların hasar gördüğü kaydedildi.



Öte yandan kentin orta kesimlerinde bir polis devriyesine el bombası atıldığı, saldırıda 2 polis ve 1 sivilin yaralandığı bildirildi.

