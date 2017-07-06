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Dünya
Deutsche Welle

Musul’da 20 bin sivil çatışmaların ortasında mahsur kaldı

BM, IŞİD örgütünün Musul’da kontrolünde kalan son bölgelerde 20 bin kadar sivilin mahsur kaldığını bildirdi. IŞİD militanlarının kaçmaya çalışan sivilleri doğrudan hedef aldığı belirtildi.

06 Temmuz 2017 16:18

BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, Musul'da IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde 20 bin insanın kapana kısıldığını söyledi.

IŞİD'in kontrolündeki Musul'u geri almak için sekiz ay önce başlatılan operasyondan bu yana, IŞİD'in kontrolündeki toprak miktarı Fırat Nehri‘nin batısındaki küçük bir bölgeyle sınırlı kaldı.

Lise Grande, IŞİD'in elinde kalan son bölgelere yönelik operasyonların çok zorlu olduğunu çünkü çatışmaların ortasında kalan sivillerin büyük tehdit altında bulunduğunu söyledi.

Grande, "Tahminlerimize göre, bu süreçte antik kentin son noktalarında, 15 bin ve hatta 20 bin sivil bulunuyor olabilir. Bu bölgelerde kapana kısılmış insanlar çok berbat bir durumda" dedi. Grande, "Bu insanlar bombardıman ve çapraz top atışları nedeniyle çok büyük bir tehlike altında. IŞİD savaşçıları ayrılmaya çalışan sivilleri doğrudan hedef alıyor” şeklinde konuştu.

707 milyon dolara ihtiyaç var

Çatışmalar nedeniyle, Musul’dan 915 bin kişi kaçmak zorunda kaldı. Bunların 700 bini hala evlerinden uzakta.

Çatışmaların Musul'un batısında yol açtığı yıkım oldukça büyük. Grande, "Batı Musul'da 44 semt var. Bunların altısı tamamen yıkıldı. 22 semt orta derecede, 16'sı da hafif derecede yıkıma uğradı” dedi.

İlk hesaplamalara göre, kentin batısında temel hizmetler, altyapı, konut, eğitim ve karakollarda yapılacak çalışmaların ilk aşamasında 707 milyon dolar masrafa ihtiyaç olacağı belirtildi.

Grande, "Bu tahmin edilen tutarın neredeyse iki katı. Çünkü Musul'un batısında hasar oranı korkulandan daha yüksek” şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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