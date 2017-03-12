Musul yakınında toplu mezar

Uzun süredir Kuzey Irak’taki Baduş Hapishanesi’nde Şiiler, Ezidiler ve Kürtlere yönelik katliam yapıldığı haberlerine yer veriliyor. Binanın IŞİD’den geri alınmasının ardından korkunç görüntülere tanıklık edildiği bildirildi.

Irak'ta farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kurulan Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) Musul kentinin kuzeybatısında yaklaşık 500 kişinin cesedinin yer aldığı bir toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Cesetlerin Şii milislerin birkaç gün önce radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'den geri aldığı Baduş Hapishanesi yakınında bulunduğu bildirildi.

IŞİD'in Haziran 2014'te binayı ve Musul'u ele geçirdikten sonra 600'e yakın mahkûmu öldürdüğü iddia edilmiş, bu iddialar, New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch'ın (İnsan Hakları İzleme Örgütü) aynı yıl hazırladığı bir raporda da yer almıştı.

Rapora göre, katledilenlerin büyük çoğunluğu, daha önce IŞİD militanları tarafından Sünni mahkûmlardan ayrılan Şiilerdi. Katliamdan hayatta kalmayı başaranların İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne verdiği bilgilere göre, öldürülenler arasında Ezidiler ve Kürtler de bulunuyordu. Görgü tanıkları, seçilenlerin kazılmış bir mezarın kenarında diz çökmeye zorlandığını ve ardından makineli tüfekle katledildiklerini anlatıyor.

Musul merkezine birkaç kilometre kaldı

Sünni terör örgütü Şiileri ‘kâfir’ olarak görüyor ve sürekli bu mezhebe üye kişilere yönelik saldırılar düzenliyor. Etnik-dini azınlık Ezidiler ise, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre IŞİD'in bölgeye hâkim olmasıyla soykırıma uğradı. Binlerce erkek öldürülürken, kadınlar köle edildi. Ancak son aylarda IŞİD'in Irak’ta ciddi toprak kaybına uğradığı bildiriliyor. Iraklı silahlı güçlerin verilerine göre, son olarak Musul’un batısındaki en önemli tren istasyonu IŞİD’den geri alındı. Iraklı birliklerin IŞİD ateşi altında şehir merkezine doğru ilerlediği, radikal İslamcı militanların ise yaklaşık 30 aileyi kalkan olarak kullanmak için rehin tuttuğu bildiriliyor. IŞİD'e karşı şubat ortası başlatılan taarruzun başarı kaydettiği ve Iraklı birimlerin Musul'un merkezinden sadece birkaç kilometre uzakta olduğu haber veriliyor. Musul geri alındığı takdirde, IŞİD'in Irak'ta askeri açıdan büyük ölçüde yenilgiye uğratılmış olacağı belirtiliyor.

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dpa, AÜ/GA