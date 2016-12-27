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Dünya

"Musul ve Rakka’nın IŞİD'den temizlenmesi iki yıl alabilir"

ABD'li komutan, Iraklı güvenlik güçlerinin örgüte karşı sahada büyük bir gelişim gösterdiğini de ifade etti

27 Aralık 2016 02:11

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend, örgütün Irak’ta Musul’dan, Suriye’de de Rakka’dan temizlenmesinin iki yıl alabileceğini söyledi.

Amerikan haber portalı The Daily Beast’e konuşan ABD’li Korgeneral Townsend, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Irak’ın Musul ile Suriye’nin Rakka kentlerinin örgütten temizlenmesinin iki yıl alabileceğini belirten Townsend, spesifik bir zaman dilimi vermekten kaçındı. Townsend, Iraklı güvenlik güçlerinin örgüte karşı sahada büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etti.

Irak ordusunun tanklarla şehirdeki yerleşim yerlerine girebildiğine vurgu yapan Townsend, “Dürüst olmak gerekirse, onları bu konuda eğittiğimizi düşünmüyorum. Bunu muharebe esnasında öğreniyorlar.” ifadesini kullandı.

 

Trump, IŞİD'i yenilgiye uğratacak gizli planını açıklamadı

 

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında DEAŞ’ı yenilgiye uğratacak gizli bir planı olduğunu belirterek, "örgütün çok çok kısa sürede" yok edilebileceği vaadinde bulunmuştu. Trump ancak bugüne kadar planına yönelik herhangi bir detaylı açıklamada bulunmadı.

Cumhuriyetçi Parti’nin önemli isimlerinden olan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich ise Trump’ın DEAŞ’ı yenilgiye uğratacak bir planı olmadığını savundu.

Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Gingrich, "Bir stratejileri bulunduğunu düşünmüyorum." dedi.

Gingrich Trump’ın güvenlik ekibinde çok sayıda emekli askerlerin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bir stratejiye ihtiyaçlarının olacağını biliyorlar." diye konuştu.

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