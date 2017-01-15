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Dünya

Musul Üniversitesi'nde IŞİD'e ait kimyasal maddeler bulundu

Musul Operasyonlar Komutanlığı'ndan Tümgeneral Abdulvahap el-Sadi, 9 varil kimyasal madde bulunduğunu söyledi

15 Ocak 2017 02:22

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin, terör örgütü IŞİD'a ait "kimyasal madde" içeren 9 varil bulduğu belirtildi.

Musul Operasyonlar Komutanlığı'ndan Tümgeneral Abdulvahap el-Sadi, yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Musul Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirdiği kontroller ve binaların patlayıcılardan temizlenmesi sırasında, kimyasal madde içeren 9 varil buldu." dedi.

 

Bombalı saldırılar için hazırlanmış

 

Söz konusu kimyasal maddelerin bombalı saldırılar için patlayıcı üretiminde kullanıldığını belirten Sadi, "Fen Fakültesi Kimya Bölümündeki laboratuvarlarda ele geçirilen maddelerin bombalı saldırılar ve roketlerin içerisine yerleştirilmesinde kullanıldığı" bilgisini paylaştı.

Terör örgütü IŞİD'in kendi ürettiği patlayıcıları, Irak güvenlik güçlerine karşı kullanılmaya hazırlandığını söyleyen diyen Sadi, "Ancak güvenlik güçlerimizin üniversite kampüsüne düzenlediği saldırıya hazırlıksız yakalanmaları ve kampüsü örgütten kurtarması, onlara bu fırsatı vermedi." diye konuştu.

Sadi ayrıca, "IŞİD'in üst düzey yetkililerinden birçoğu daha önce Irak ordusunda veya istihbarat birimlerinde görevli idi. Dolayısıyla IŞİD, kendi imalathanelerinde bazı silahların taklidini üretme kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı.

 

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