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Dünya

“Musul operasyonunun tarihini Irak güçleri belirleyebilir”

Erdoğan, Musul operasyonunun 19 Ekim’de başlayacağını söylemişti

28 Eylül 2016 02:29

Albay John Dorian, Musul’a yapılacak operasyonunun tarihini ancak Irak güçlerinin belirleyebileceğini söyledi.

K24’ün haberine göre, IŞİD’e karşı savaş koalisyonun sözcüsü Musul operasyonun ne zaman yapılacağına dair sorulan soruya “ Sadece Irak Güçleri, Musul operasyonun zamanını belirleyebilir” diye cevap verdi.

Erdoğan: 19 Ekim’de başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD'in kontrolünde bulanan Rakka ve Musul'a yapılması planlanan operasyonla ilgili “19 Ekim'de Irak merkezi yönetimi ile Musul'da DEAŞ'a karşı bir operasyon başlatabilecekleri söyleniyor" demişti.

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