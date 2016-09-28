“Musul operasyonunun tarihini Irak güçleri belirleyebilir”

Albay John Dorian, Musul’a yapılacak operasyonunun tarihini ancak Irak güçlerinin belirleyebileceğini söyledi.

K24’ün haberine göre, IŞİD’e karşı savaş koalisyonun sözcüsü Musul operasyonun ne zaman yapılacağına dair sorulan soruya “ Sadece Irak Güçleri, Musul operasyonun zamanını belirleyebilir” diye cevap verdi.

Erdoğan: 19 Ekim’de başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD'in kontrolünde bulanan Rakka ve Musul'a yapılması planlanan operasyonla ilgili “19 Ekim'de Irak merkezi yönetimi ile Musul'da DEAŞ'a karşı bir operasyon başlatabilecekleri söyleniyor" demişti.