Musul operasyonunun ilk ayında neler yaşandı?

Irak'ın Musul kentini IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) geri almak için başlatılan operasyon birinci ayını doldurdu.

On binlerce sivili evlerini terk etmek zorunda bırakan operasyona Irak güvenlik güçleri, Sünni Arap aşiretler, Peşmerge güçleri ve Şii milisler katılıyor.

Operasyona ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçleri de savaş uçakları ve askeri danışmanlarla destek veriyor.

Musul operasyonu, IŞİD'in kenti ele geçirmesinden 2 yılı aşkın bir süre sonra, 17 Ekim'de başlamıştı.

O tarihten itibaren Irak ordusu güneyden Peşmerge güçleri ise kuzeyden kente yaklaşmaya başladı.

Haftalar, hatta aylar sürmesi beklenen operasyonda 1 Kasım günü kentin kenar mahallelerine ulaşan Irak güçleri o günden beri sert bir direnişle karşılaşıyor.

IŞİD militanları keskin nişancılar, intihar bombacıları ve el yapımı patlayıcılar ile Irak ordusuna direniyor.

IHS Conflict Monitor'un analizine göre IŞİD'in toprak kaybı son günlerde yavaşladı.

Bunda kötü hava koşullarının da etkisi var.

Perşembe günü, hava koşulları nedeniyle operasyona geçici olarak ara verildi.

Uydu görüntülerine göre kentin güneyindeki binaları görüş alanlarını açmak için yıkan militanlar, bu bölgeye çok sayıda barikat da inşa etti.

Militanlar, Musul Havalimanı bölgesinden çekilmeden önce, havalimanının pistini de sabote ederek pistin savaş uçaklarının kullanmasının önüne geçti.

Birleşmiş Milletler, operasyon nedeniyle Musul'daki 1,5 milyon kişinin hayatından endişe duyduğunu açıkladı.

BM'nin hesaplamalarına göre IŞİD'in ateşe verdiği petrol kuyuları ve kimyasal tesisler nedeniyle bin 500'den fazla insan solunum sorunları yaşamaya başladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de IŞİD'in Musul'da onlarca insanı "ihanet" suçlamasıyla infaz ettiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü ise çatışmada karşı tarafın da benzer suçlar işlediğini söylüyor. Örgüte göre üzerinde federal polis üniforması olan kişiler Musul'un güneyinde sivillere işkence yaptı ve onları öldürdü. Federal polis bu suçlamaları reddetti.

Af Örgütü, Sünni aşiretlere de benzer suçlamalar yöneltiyor.

15 Kasım'da kente girmeyi başaran ilk insani yardım konvoyu 15 bin aileye bir ay boyunca yetecek erzak ulaştırdı.

BM'ye göre Ekim ayında çatışmalar nedeniyle bin 120'si sivil olmak üzere bin 792 kişi yaşamını yitirdi.

Kenti terk eden insanların sayısı 56 bine ulaşırken BM bu sayının artmasından endişe ediyor.

En kötü senaryoda 1 milyon insanın kenti terk etmesi ve 700 bininin barınma için yardıma ihtiyaç duyması bekleniyor.

BM Musul'un güney, doğu ve kuzey bölgelerine inşa edilmekte olan kamplarda 105 bin kişiyi barındırmayı planladığını açıkladı.