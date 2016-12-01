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Musul operasyonunun başlangıcından bu yana 1600 peşmerge hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada da, kasım ayında Irak güvenlik güçlerine bağlı yaklaşık 2.000 askerin hayatını kaybettiği ve 450’sinin de yaralandığı aktarılmıştı

01 Aralık 2016 23:30

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Basın Sözcüsü Halgurd Hikmet, Musul operasyonunun başlangıcından bu yana Peşmerge güçlerine bağlı 1.600 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u IŞİD’den almak için 17 Ekim’de başlatılan operasyon süresince Peşmerge güçlerinin 1.600 üyesinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hikmet, yaklaşık 10.000 peşmergenin de yaralandığını belirtti.

​Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada da, kasım ayında Irak güvenlik güçlerine bağlı yaklaşık 2.000 askerin hayatını kaybettiği ve 450’sinin de yaralandığı aktarıldı.

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