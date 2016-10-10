"Musul operasyonunda PKK'yı KYB görüntüsünde kullanmak istiyorlar"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, IŞİD’in kontrolündeki Irak’ın Musul kentine düzenlenecek olası bir operasyonda, ABD’nin PKK’yı da kullanmak istediğini ileri sürdü. Selvi, ABD’nin, Türkiye’nin tepkisini çekmemek için PKK’yı, Celal Talabani’nin lideri olduğu KYB görüntüsü altında operasyona dahil etmek istediğini ifade etti.

Abdulkadir Selvi’nin bugün (10 Ekim 2015) yayımlanan “PKK'yı Musul'a hangi kılıf altında sokmak istiyorlar” başlıklı yazısı şöyle:

Ankara'da PKK'lıların bombalı araçla yapmayı planladıkları katliam son anda önlendi.

Ankara’nın Gölbaşı girişindeki kontrol noktasına saldırıp insanlarımızı öldürmeyi planlamışlar.

Ankara’da gerçekleştiremediklerini Şemdinli’de başardılar.

20 Temmuz 2015 tarihinden bu yana, Türkiye, sistematik bir terör saldırısıyla karşı karşıya.

Bir yanda PKK ve DAEŞ’in canlı bomba ve bombalı araçlarla yaptıkları saldırılar ile şehir savaşları, diğer yanda ise PKK’nın kan kardeşi FETÖ’nün darbe girişimi.

Suriye ve Irak dizayn edilirken Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışıyorlar.

Musul operasyonu gündeme gelince, PKK tekrar sahaya sürüldü.

Biz içeride terörle meşgul olalım ki onlar Türkiye’yi Musul denkleminin dışında tutsunlar.

PKK, 1 yılı aşan kanlı saldırılarıyla Türkiye’yi iç savaşa sürüklemeye çalışırken müttefikimiz ABD, Suriye’de PKK’nın kolu olan PYD-YPG ile Musul operasyonuna ise İran’ın güdümündeki KYB görüntüsü adı altında PKK’yı dahil etmeye çalışıyor.

Rakka, Musul için ertelemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çıktığımız ABD gezisinin dönüşünde, Obama’nın, Hillary Clinton’a seçim kazandırmak için DAEŞ’e karşı Musul ve Rakka operasyonunu başlatacağını paylaşmıştım.

Yeni bir gelişme söz konusu.

Musul operasyonu öne çekilip Rakka ertelenmiş.

Musul operasyonu için ABD’ye işbirliği önermiş, bir askeri plan sunmuştuk.

İşbirliği yapılmak yerine masanın dışına atılmak isteniyoruz.

ABD ve İran, bunun için Irak yönetimini kullanıyor.

Irak’ta işgalci olan ABD’nin varlığından, ülkeyi iç savaşa sürükleyen İran’dan, askeri güç bulunduran İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Almanya ve Hollanda’dan rahatsız olmayan Irak yönetimi, Başika kampını egemenlik sorunu haline dönüştürdü. Irak yönetimi sanki başkent Bağdat’a hâkim de, Türkiye’nin Başika’daki varlığını tehdit olarak görüyor.

Haşdi Şabi katılsın, girmesin

Musul operasyonuyla ilgili olarak üç uyarımız söz konusu.

1-İran’a bağlı Şii Haşdi Şabi gruplarının Musul operasyonuna katılması konusundaki katı tutumumuzu esnettik. Haşdi Şabi’nin operasyona katılmasını ancak Musul’a girmemesini istiyoruz. Sünni Musul’da Şiilerin katliam yapmasından endişe ediliyor.

2- Başika kampında eğitim verdiğimiz Nuceyfi’ye bağlı 3 bin kişilik Haşdi Vatani başta olmak üzere Musul’un yerlisi olan Arapların operasyona katılmasını istiyoruz.

3- Yine sayıları 3 bin civarında olan Barzani’ye bağlı peşmergelerin yer almasını öneriyoruz.

Musul operasyonunda göz ardı edilmemesi gereken bir nokta daha var

DAEŞ’e kaçış yolu açılacak

Musul operasyonunda DAEŞ’e bir kaçış yolu açılacak. İki yol var.

1- Suriye yolu. DAEŞ’in bütün gücünü Suriye’ye toplaması çok tehlikeli olur. Suriye’deki dengeleri değiştirebilir. DAEŞ, Suriye’nin kuzeyine doğru yönelebilir.

2- DAEŞ, güneye giderse bu kez Ürdün ve İsrail’i istikrarsızlaştırabilir. O nedenle Türkiye, Musul operasyonunda yer almalı ve bu tehditler dikkate alınarak bir harekât planı hazırlanmalı.

Gelelim madalyonun öteki yüzüne. ABD, Rakka operasyonunu YPG ile yapmak istiyor. Bu amaca dönük olarak silah ve mühimmat takviyesi yapıyor. Türkiye ile ABD arasında önemli bir pürüz noktası. Irak’ta ise PYD yok. PKK var. ABD’nin, PKK konusunda Türkiye’ye güvence verdiği söyleniyor. Çok güçlü bir güvence olduğu izlenimi edinmedim. Ayrıca asıl önemli olan sahadaki uygulama. Çünkü istihbarat birimlerinde PKK’nın, İran’ın güdümündeki KYB görüntüsü altında Musul operasyonuna dahil edilmek istendiği yönünde bilgiler var. Türkiye, PKK konusundaki kararlılığını, KYB görüntüsü altında PKK’nın Musul’a sokulmasına izin vermeyeceğini ABD yönetimiyle paylaştı.

ABD’de esneme seziliyor

Türkiye’nin kararlı tutumu nedeniyle ABD yönetiminde de bir esneme seziliyor. Harekât planı henüz netleşmiş değil. Ama şekillendiriliyor. Örneğin şu kadar kuvvetle şuradan girilecek, buradan topçu ateşi olacak, burada hava desteği sağlanacak gibi. Hangi güçlerin nereden ve hangi sayıda Musul’a gireceği noktası netleşmiş değil. Müzakereler sürüyor.

Başika’yı terk etmeyeceğiz, Musul operasyonunda yer almak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunları da ABD yönetimi ile müzakere ederek yapacağız.