Musul operasyonunda gerim sayım başladı

Çeşitli medya organlarında yer alan Musul'a yönelik operasyonun başladığına dair haberlere karşın, uluslararası kaynaklar operasyonun başladığını henüz teyit etmedi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yaptığı açıklamada kapsamlı saldırıların henüz başlamadığını belirtti. Pentagon'dan yapılan son açıklama Musul yakınlarında IŞİD'e ait altı ayrı hedefin vurulduğu yönünde.

Bağdat yönetimi IŞİD'in ülkedeki son kalesi Musul'dan arındırılması için son hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu. Gözlemciler harekatın bu ay içinde başlayabileceği ihtimalini dile getrirken, Türkiye-Irak arasındaki ilişkiler hali hazırda Musul'daki Başika Üssü nedeniyle gergin.

Türkiye-Irak ilişkileri gergin

Bağdat yönetimi Türkiye'nin Musul operasyonuna katılmasını istemiyor. Bağdat yönetiminin bu yöndeki talebine rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ta Musul yakınlarında bulunan Başika Üssü'nden çekilmeyeceğini söylemiş ve Irak Başbakanı İbadi hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Irak ve Türkiye arasında Başika Üssü ile ilgili gerilim sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak politikalarında geri adım atmayacakları mesajını verdi. Türkiye Cumurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamda "Başika üssümüz konusunda da kimse konuşmasın. Bu üs orada duracaktır. Duracaktır. Çünkü Başika aynı zamanda Türkiye'ye olacak terör saldırıları için bir sigortadır" diye konuştu.

Türkiye, daha önce talep gelmesi durumunda hava kuvvetleriyle operasyona destek verebileceğini veya hava üslerini koalisyon güçlerinin kullanımına açabileceğini duyurmuştu.

Irak Ordusu'nun liderliğinde ve ABD'nin öncülük ettiği koalisyon güçlerinin destek vereceği kenti kurtarma operasyonuna Peşmerge ve Şii milisleri de katılacak. Operasyonun şimdiye kadar IŞİD'e yönelik en kapsamlı savaş olacağı belirtiliyor.

ABD: Startı Irak Ordusu verecek

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le mücadele konusundaki özel temsilcisi Brett McGurk twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, "Musul Operasyonunu Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin ilan edeceğini ve bundan önce yapılacak her açıklamanın erken olacağını" ifade etti.

Iraklı Kürtlerin lideri Mesut Barzani de twitter hesabı üzerinden "Musul'un kurtuluşunun başlama zamanı geldi" ifadesini kullanarak bir açıklama yayınladı.

Operasyon hazırlığı

Öte yandan Irak Ordusu, Musul halkını operasyona hazırlıyor. Irak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar kentin üzerinden attıkları binlerce broşür ile halkı operasyona karşı uyardı. Dağıtılan el ilanlarında Musulluların kendilerini nasıl güvence altına alabilecekleri resimlerle anlatılıyor. Örneğin bilgilendirme broşüründe evlerin camları yapıştırıcı bantlarla sağlamlaştırılarak bombardıman sırasında parçalanmlarının önlenebileceği belirtilirken, hava saldırısının yapıldığı bölgelere ancak bombardımanın durmasından en erken bir saat sonra yaklaşılması istendi.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, 2014 yılı Haziran'ında IŞİD tarafından işgal edilmişti. BM bu yılın başında yayınladığı Irak raporunda, ülkede 2014'teki IŞİD işgali nedeniyle yaklaşık 19 bin kişinin hayatını kaybettiğini, üç milyondan fazla Iraklının da evlerini terk ederek mülteci konumuna düştüğünü belirtmişti.

Musul'da, 3 bin 500 - 4 bin civarında IŞİD'linin bulunduğu tahmin ediliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/DW, MK/BÖ