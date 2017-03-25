Musul operasyonuna ara verildi

Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyona, sivil kayıpların artması sonucu ara verildiği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre operasyona ara verme kararı, Birleşmiş Milletler'in (BM) 17 Mart'taki onlarca insanın hayatını kaybetmesine dair duyduğu derin endişeyi bildirmesinin ardından alındı.

Sivil savunma yetkilileri ve bölge sakinleri, terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlenen hava saldırılarının tetiklediği büyük patlamanın ardından çok sayıda insanın da enkaz altında kaldığını bildirdi.

Patlamanın kesin sebebi bilinmese de, hava saldırılarının, IŞİD'in patlayıcılarla doldurduğu bir kamyonun patlaması sonucu meydana geldiği sanılıyor.