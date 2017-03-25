T24 LogoT24 Logo
Dünya

Musul operasyonuna ara verildi

Hava saldırılarının, IŞİD'in patlayıcılarla doldurduğu bir kamyonun patlaması sonucu meydana geldiği sanılıyor

25 Mart 2017 21:06

Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyona, sivil kayıpların artması sonucu ara verildiği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre operasyona ara verme kararı, Birleşmiş Milletler'in (BM) 17 Mart'taki onlarca insanın hayatını kaybetmesine dair duyduğu derin endişeyi bildirmesinin ardından alındı.

Sivil savunma yetkilileri ve bölge sakinleri, terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlenen hava saldırılarının tetiklediği büyük patlamanın ardından çok sayıda insanın da enkaz altında kaldığını bildirdi.

Patlamanın kesin sebebi bilinmese de, hava saldırılarının, IŞİD'in patlayıcılarla doldurduğu bir kamyonun patlaması sonucu meydana geldiği sanılıyor.

ETİKETLER

IrakMusul operasyonucan kaybıIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24