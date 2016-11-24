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BBC Türkçe

Musul operasyonu: Haşdi Şabi 'IŞİD'in batıyla bağlantısını kesti'

Irak'ta milis gücü Haşdi Şabi, Musul'un batısındaki kilit konumdaki bir yolu kontrol altına aldı. Böylece Musul dört taraftan çevrelenmiş oldu.

24 Kasım 2016 06:45

Irak'ta milis gücü Haşdi Şabi, Musul'un batısındaki kilit konumdaki bir yolu kontrol altına aldı. Böylece Musul dört taraftan çevrelenmiş oldu.

Örgüt, Tel Afer ve Sincar arasındaki yolu denetim altına aldığını açıkladı.

Tel Afer Musul'un 50 km batısında yer alıyor. Kürt güçlerin kontrolündeki Sincar ise kentin kuzey batısında bulunuyor.

Böylece Musul tamamen çevrelenmiş oldu.

Bu arada Irak güçlerinin kentin doğusundaki ilerleyişi sürüyor.

Hava saldırılarında bir köprünün de vurulduğu bildirildi.

Kentin içinden geçen Dicle nehrinde kullanılabilen tek köprünün kaldığı belirtiliyor.

Beş haftadır süren operasyona Irak güvenlik güçleri, Kürt Peşmergeler, bazı Sünni Arap aşiretleri ve Şii milisler katılıyor.

AFP haber ajansına konuşan bir Kürt güvenlik yetkilisi, Haşdi Şabi güçlerinin şimdi kuzey batıdaki diğer IŞİD karşıtı güçlerle buluştuğunu, bölgedeki üç köyde bulunan PKK güçlerinin de bunlar içinde yer aldığını söyledi.

Haşdi Şabi lideri Ebu Mehdi El-Humandes bundan sonra Tel Afer ve Musul arasındaki yola odaklanacaklarını belirtti.

Türkiye, Şii milislerin Tel Afer'e girmemesi gerektiğini açıklamıştı.

Öte yandan Musul'daki köprünün vurulmasıyla ilgili konuşan uluslararası koalisyon güçleri komutanı ABD'li albay John Dorrian, "Bu çaba DAEŞ'in hareket serbestliğini kısıtlıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ise köprülerin yıkılmasının Musul'un içindeki 1.5 milyon sivilin tahliyesini engelleyebileceğini belirtti.

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