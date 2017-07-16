Musul Operasyonlar Komutanı: Musul'da 25 bin IŞİD'li terörist öldürüldü

Irak güçleri, ABD'nin önderliğinde oluşturulan koalisyon güçlerinin desteğiyle başlattığı Musul kentini kurtarma operasyonunda 25 binden fazla IŞİD teröristinin öldürüldüğü açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Musul Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah Musul'u IŞİD'den kurtardıklarını belirterek "Telafer ve diğer bölgelerin kurtarma operasyonuna da yakında başlayacağız" dedi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Musul Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, Musul kentinin kurtarılması için 17 Ekim'de başlatılan operasyonlardan bu yana 25 binden fazla teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Söz konusu zaman dilimi içerisinde 450'den fazla intihar eylemcisinin öldüğünü ifade eden Yarullah, Irak güçleri tarafından bin 247'si bomba yüklü yaklaşık 3 bin aracın imha edildiğini, 130 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un terör örgütü IŞİD'den kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen terör örgütü IŞİD'den geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatıldığı belirtilmişti.

Telafer operasyonu yakında başlayacak

Musul Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı açıklamada, "Musul'u kurtarma sözümüzü yerine getirdik. Telafer ve diğer bölgelerin kurtarma operasyonuna da yakında başlayacağız ve kentin tamamının kurtarıldığını ilan edeceğiz." dedi.

Irak güçlerinin, terör örgütü IŞİD'e karşı dünyanın hiçbir ordusunda görülmeyen kapasitede bir savaş yürüttüğünü ileri süren Yarullah, "Güçlerimiz, dar sokaklara rağmen Musul'da terör örgütü IŞİD'i bitirebildi." ifadelerini kullandı.

Yarullah, Musul operasyonunun 9 ay sürdüğünü belirterek, söz konusu operasyonda ordu, terörle mücadele, polis teşkilatı ve Şii milis gücü Haşdi Şabi’den 100 binden fazla gücün yer aldığı bilgisini paylaştı.

Musul'un en büyük ilçesi Telafer'in yanı sıra İyaziyye ve Mahallebiyye bölgeleri de halen terör örgütü IŞİD'in kontrolünde bulunuyor.

Başbakan Haydar el-İbad, Haziran 2014'ten itibaren terör örgütü IŞİD'in kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını 10 Temmuz'da resmen ilan etmişti.