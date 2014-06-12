Baskın sonrası Musul Konsolosluğu'ndan ilk fotoğraf

<p>Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ın Musul şehrindeki Türkiye Başkonsolosluğu'nda düzenlediği saldırının ilk fotoğrafları ortaya çıktı.</p>\r\n\r\n<p>Gazeteci Bilal Tanrıverdi Twitter'dan fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.</p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><iframe allowtransparency="true" class="twitter-tweet twitter-tweet-rendered" frameborder="0" id="twitter-widget-0" scrolling="no" style="width:1px;height:0px;border:none;position:absolute;visibility:hidden;"></iframe></p>\r\n\r\n<blockquote class="twitter-tweet" data-twttr-rendered="true" lang="tr">\r\n<p>İŞİD uluslararası medyaya Konsolosluk baskınının fotoğraflarını servis etmeye başladı... <a rel="nofollow" href="http://t.co/NhGAQolx4v">pic.twitter.com/NhGAQolx4v</a></p>\r\n— Bilâl Tanrıverdi (@bilaltanriverdi) <a rel="nofollow" href="https://twitter.com/bilaltanriverdi/statuses/476707218461831168">11 Haziran 2014</a></blockquote>\r\n