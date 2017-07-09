Musul, IŞİD’den tamamen kurtarıldı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Musul kent merkezine gelerek askerleri terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen başarı nedeniyle tebrik etti. İbadi, DEAŞ'a karşı Irak ordusunun zaferini ilan etti.

DEAŞ tarafından Haziran 2014 ele geçirilen ve "hilafet"in ilan edildiği kent olan Musul'un geri alınması için Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı.Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılıyor. Farklı yönlerden Musul'a ilerleyen bu gruplara ABD önderliğindeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu hava desteği sağlıyordu.

Cumartesi günü kentte savaşmaya devam eden son birkaç DEAŞ birliğinin Eski Kent yakınlarındaki bir mahallede sıkıştırıldığı belirtiliyor. Devlet televizyonu, buranın da birkaç saat içerisinde alınmasının beklendiğini duyurdu.

Irak hükümeti, Ocak ayında Doğu Musul'un tamamen "özgürleştirildiğini" açıklamıştı. Ancak kentin dar sokaklara ve dolambaçlı yollara sahip batısının geri alınması ise daha zorlu bir mücadele gerektirdi.