Musul halkı IŞİD'i sokaklarda sevinçle karşılamış

IŞİD'in Musul'a girişi esnasında amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde, IŞİD militanlarının rahat hareketleri ve halkın sloganlarla militanlara destek verdiği görülüyor.

Irak Şam İslam Devleti tarafından ele geçirilen Musul'da, IŞİD'lilerin ellerinde silahlar ve araç konvoyuyla Musul'a girişi, bir kamera tarafından kaydedildi.



Musullular tarafından kaydedildiği düşünülen görüntülerde, ellerinde silahlar bulunan IŞİD'liler ve halk sevinç gösterileri yapıyor.

IŞİD, 12 Haziran'da Musul'u işgal ederek Irak'ta ilerleyişini sürdürmüştü.