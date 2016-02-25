Musul halkı IŞİD'e karşı isyana kalkıştı

Musul'daki halkın IŞİD'ten rahatsız olması sebebiyle isyana kalkıştığını belirten Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Musul Sorumlusu Giyas Surçi, şehrin 5 büyük mahallesinde IŞİD militanlarıyla şehir halkı arasında çıkan çatışmalarda 20 kişinin öldüğünü söyledi.



Radikal'in haberine göre, halkın IŞİD'in uygulamalarından rahatsız olduğunu ve bugün öğleden sonra isyana kalkıştığını belirten Surçi, şöyle konuştu:

"IŞİD teröristleri halka çok zulmediyor. Zekat ve vergi adı altında halktan haraç topluyor. Yaşam şartları oldukça zorlaşmış durumda. Malların fiyatı yüksek düzeyde ve halkın gelir kaynakları da kurudu. Musul halkı bu nedenle örgüte isyana kalkıştı."



Musul'un Kerame, İntisar ve Kudüs mahallelerinde halk ile IŞİD teröristleri arasında öğleden sonra başlayan gerginliğin çatışmaya dönüştüğünü söyleyen Surçi, "Halkın geniş bir kesimi çatışmalara destek verdi ve teröristler bulundukları yerden kaçmak zorunda kaldı. Daha sonra IŞİD'in özel birlikleri olay yerine gelerek duruma el koydu. Musul hastanelerinden elimize geçen bilgilere göre çatışmalarda iki taraftan 20 kişi öldü. Bazı cesetler çatışma bölgelerinde kaldı" bilgisini paylaştı.



Surçi, çatışmaların ikindi vakti de Reşidiye ve Cezayir mahallelerinde devam ettiğini kaydetti.



Irak'taki Sünni gönüllülerden oluşan Haşdi Vatani Komutanı Mahmut Surçi de olayı doğrulayarak, IŞİD'in baskılarına dayanamayan halkın Musul'un birkaç mahallesinde "ayaklandığını" ve çıkan çatışmalarda çok sayıda IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı.