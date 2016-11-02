Musul çevresinde operasyonlar yoğunlaştı

Şii Halk Seferberlik Güçleri'nin Musul operasyonu kapsamında Musul'un batı ve güneybatısında 46 köyü IŞİD'in aldığı bildirilirken, Irak'taki yardım yetkilileri şehirden büyük bir göç dalgasının başlamasını bekliyor. Şii paramiliter gruptan yapılan açıklamada Şii milislerin 590 kilometrekarelik bir alanı temizlediği ve onlarca IŞİD'linin öldürüldüğü belirtildi.

Bağdat'tan Ankara'ya uyarı

Diğer taraftan Türkiye'nin Salı günü Irak sınırına askeri sevkiyat yapmasının ardından Irak Başbakanı Haydar El İbadi Bağdat’ın Ankara’yla savaşmak istemediğini, ancak buna hazır olduğunu söyledi. İbadi ayrıca, "Irak’ın işgali Türkiye’nin parçalanmasına neden olur" iddiasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da el İbadi'nin açıklaması üzerine Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünliğünü her zaman desteklediğini ve Irak'ın istikrarının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Irak'ın güvenliği ve istikrarı bizim kendi güvenliğimiz ve istikrarımız kadar önemlidir. Buna da önem veriyoruz. Böyle diyen bir ülkeye, kendi içindeki sorunlar ya da bazı ülkelerin kışkırtmaları sebebiyle gelişi güzel açıklama yapmak doğru değil. Kaldı ki senin gücün varsa niye Musul'u terör örgütlerine teslim ettin? Sen madem bu kadar güçlüsün niye PKK yıllardır senin topraklarını işgal ediyor? Bir terör örgütüne karşı mücadele edemiyorsun, zayıfsın. Ondan sonra da kabadayılık yapmaya kalkıyorsun, retorik içine giriyorsun. Bunlar bizim için boş şeyler. Biz kendi tedbirlerimizi alacağımızı daha önceden ilan ettik. Şu anda da o tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınıra yaptığı sevkiyatın ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın bugün sınır birliklerinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Operasyonlar devam ediyor

Irak ordusu ve polis güçleri ve diğer müttefik gruplar da Musul'un 20 kilometre güneyindeki Hammam el Alil civarlarında bir operasyon başlattı. Hammam el Alil'in ardından birliklerin Musul'un güney bölgelerini almak için taarruz başlatılacağı belirtiliyor.

Ancak ABD hava kuvvetleri tarafından desteklenen Irak'ın 17 Ekim'de Musul'u IŞİD'in elinden almak için başlattığı operasyonun başlamasından bu yana Irak'ın ikinci büyük kenti Musul ve civarındaki çatışmalardan kaçan binlerce kişi yerinden oldu. Yardım görevlileri bu operasyonun siviller için yaratacaği sonuçlar endeniyle endişeli.

Yardım çalışanları endişeli

Norveç Mülteci Konseyi Irak Direktörü Wolfgang Gressmann, "Şu an kendimizi en kötüye hazırlıyoruz. 1 milyon 200 bin sivilin hayatı tehlikede" diye konuştu. Gressmann "Musul ve çevresindeki insanlar iki buçuk yıldır devamlı olarak korkunç bir kabus yaşıyorlar. Şu an hepimiz bunun sona erdirilmesinden sorumluyuz" dedi.

Gressmann Musul operasoynun başladığından beri binlerce kişinin evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını ve birçok kişinin yaralandığını veya hayatını kaybettiğini söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü operasyon başladığından beri 20 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler de IŞİD'in canlı kalkan olarak kullanmak üzere bölgedeki binelrce sivili tuttuğu konusunda bilgiler aldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler ayrıca IŞİD'in Musul civarında 25 Ekim'den bu yana 300 kişiyi idam ettiği bilgisinin ulaştığını kaydetti.

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AFP/dpa/SSB/HS