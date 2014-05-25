Musul Başkonsolosu'nun konvoyuna bombalı saldırı

Türkiye'nin Musul Başkonsolusu Öztürk Yılmaz'ın aracının güzergahında uzaktan kumandalı bomba patlatıldı. Başkonsolos Yılmaz'a eşlik eden polis aracı hasar gördü.

Irak'taki bombalı saldırıların hedefi bu kez Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz oldu.

Uğur Ergan'ın Hürriyet'teki haberine göre, Başkonsolos Yılmaz, makam aracıyla bugün akşam saatlerinde Musul'dan Erbil'e giderken yol kenarında bomba patladı. Uzaktan kumandalı patlatılan bomba, Başkonsolos Yılmaz'ın makam aracına eşlik eden polis aracında maddi zarara neden oldu. Patlama sonucu makam aracına da taş isabet etti. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, Başkonsolos Yılmaz yoğun güvenlik önlemi altında Erbil'e gitti. Irak polisi Türk Başkonsolosun konvoyunu hedef alan saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğini araştırmaya başladı. Türkiye'de olayla ilgili Irak nezdinde gereken girişimi yaparak faillerin bulunmasını istedi.