Musul Başkonsolosuğu'na Mehmet Küçüksakallı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılacağını duyurduğu Musul Başkonsolluğu'na Mehmet Küçüksakallı'nın atandığı belirtildi.

2014 yılında IŞİD saldırısı sonrasında kapatılan ve 4 yıldır kapalı durumda olan Musul Başkonsolosluğu'nun önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Başkonsolos olarak Mehmet Küçüksakallı’nın atandı. Daha önce Nijerya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, İrlanda ve İran’daki Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarda çalışan Küçüksakkallı, 15 Ekim 2014 tarihinden bu yana da Melbourne Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.

Küçüksakallı, 2014 yılından bu yana Melbourne Başkonsolosluğu görevini yürütüyordu.