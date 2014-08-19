'Musul Barajı'nın Kürt güçlerinin eline geçmesi IŞİD'le mücadelede büyük adım'

ABD Başkanı Barack Obama, sağladıkları hava desteğiyle Musul Barajı'nın Irak ve Kürt güçlerinin eline geçmesini, "IŞİD'e karşı mücadelede büyük adım" sözleriyle değerlendirdi.

Iraklı ve Kürt güçlerin ABD'nin desteğiyle Musul Barajı'nın kontrolünü yeniden ele geçirdiğini belirten ABD Başkanı Barack Obama, bunun IŞİD'e karşı mücadelede "ileriye doğru büyük bir adım" olduğunu söyledi.

Tatilini iki günlüğüne yarıda keserek Irak'taki gelişmeler ve Ferguson'daki olaylar hakkında ekibiyle görüşmeler yapan Obama, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Obama, "Bugün, ABD'nin desteğiyle, Iraklı ve Kürt güçler Musul kenti yakınında Irak'ın en büyük barajını yeniden ele geçirerek ileriye doğru büyük bir adım attılar" dedi.

Baraja bir zarar gelmiş olsaydı, bunun binlerce sivilin yaşamını tehdit edebilecek feci sonuçlara yol açabileceğini ve Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binasını tehlike altına sokabileceğini kaydeden Obama, barajın kontrolünün yeniden ele alınmasının, Irak ve Kürt güçlerinin IŞİD'e karşı mücadelede birlikte çalışma yeteneğine sahip olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Obama, "Eğer bunu yapmaya devam ederlerse, ABD'nin güçlü desteğini alacaklar" ifadesini kullandı.

'ABD askeri geri dönmeyecek'

Ülkedeki personel ve tesislerin korunmasının yanısıra Sincar Dağı’daki insani yardımların da devam edeceğini ifade eden Obama, Amerikan askerini Irak'a geri göndermeyeceklerini de yineledi.

Obama, şöyle devam etti: "Biz Irak ordusu değiliz. Irak Hava Kuvvetleri de değiliz. Ben ABD silahlı güçlerinin başkomutanıyım. Irak, nihayetinde kendi güvenliğini kendisi sağlamak zorunda. Diğer taraftan da halkımızın korunduğundan ve kendilerine boyun eğmemeleri dışında hiçbir gerekçe olmadan insanları katletmeye istekli görünen vahşi bir grubun zapt edildiğinden emin olmada ulusal güvenlik çıkarımız var. Çünkü nihayetinde bize de tehdit oluşturabilirler."

Haydar el-İbadi'nin yeni başbakan adayı olarak belirlenmesini de olumlu karşıladıklarını söyleyen Obama, yeni kurulacak hükümetin Şiiler ile Kürtlere olduğu kadar Sünnilere de hitap etmesi gerektiğine dikkat çekti.