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Dünya

Musul Barajı Kürtlerin kontrolüne geçti

Barajın geri alınması, Irak’ta Haziran ayı başından beri saldırılarını sürdüren IŞİD’e karşı Irak Savunma Kuvvetleri’nin kazandığı en büyük zafer olarak görülüyor

18 Ağustos 2014 11:30

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi yetkilileri Peşmerge’nin, ABD’nin hava saldırıları desteğiyle Musul Barajı'nı Irak Şam İslam Devleti’nden (IŞİD) geri aldığını duyurdu.

AFP'nin haberine göre ABD'nin hava saldırılarıyla desteklenen kara güçleri ülkenin en büyük barajının kontrolünü ele geçirmek için dün sabah operasyona başladı.

 

IŞİD'e karşı en büyük zafer

 

ABD’nin ve İngiltere’nin destek verdiği operasyonla barajın geri alınması, Irak’ta Haziran ayı başından beri saldırılarını sürdüren IŞİD’e karşı Irak Savunma Kuvvetleri’nin kazandığı en büyük zafer olarak görülüyor.   

IŞİD’in aynı zamanda Suriye’deki en önemli kalesi olarak görülen Rakka’da da saldırı altında olduğu gözlemciler tarafından bildiriliyor.

ABD Başkanı Barack Obama, dün, Irak güvenlik güçlerinin Musul Barajı'nın kontrolünü yeniden ele geçirmeye yönelik operasyonlarına destek olmak için ABD ordusuna Irak'ta hava saldırıları düzenleme yetkisi vermişti. ABD ordusu, iki gündür özellikle Musul Barajı yakınındaki IŞİD hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyordu.

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