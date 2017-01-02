Müsteşarı Gülen'in adıyla tehdit ettiği iddia edilen Suat Kılıç: Bu iftira, Yeni Şafak'taki husumetin son sürümü!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin'i Fethullah Gülen adına tehdit ettiği ileri sürülen eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, söz konusu haberin yayımlandığı Yeni Şafak gazetesine yönelik olarak "Şahsımı hedefe koyan düzmece 'haber' tümden gerçekdışıdır. Bu iftira, Yeni Şafak'ta nefrete varan husumetin son sürümüdür" dedi.

Kılıç ayrıca, "Yeni Şafak'tan alıntılanan, sosyal medyada yayılan, hedefi şahsımı linç etmek olan bu 'haber' karşısında hukuk mücadelemiz başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Yusuf Tekin, 2013 yılında bir bakanın kendisini "Fethullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığı'na müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz" diyerek tehdit ettiğini öne sürmüştü. Yeni Şafak gazetesinde bugün (2 Ocak 2017) yayınlanan haberde şu ifadeler yer almıştı:

"Yusuf Tekin'i tehdit eden kişinin dönemin Gençlik ve Spor Bakanı olan Suat Kılıç olduğu öğrenildi. Kılıç FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının ardından görevinden alınmıştı. Suat Kılıç'ın, kendisiyle birlikte bakanlığa getirdiği çok sayıda bürokrat da FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle KHK'larla ihraç edildi"

Suat Kılıç'ın söz konusu haberle ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Yeni Şafak'ta şahsımı hedefe koyan düzmece "haber" tümden gerçekdışıdır. Bu iftira, Yeni Şafak'ta nefrete varan husumetin son sürümüdür. Yeni Şafak'tan alıntılanan, sosyal medyada yayılan, hedefi şahsımı linç etmek olan bu "haber" karşısında hukuk mücadelemiz başlatılmıştır. Temennim, Adliye'deki hesabın Adl-i İlâhiye'ye kalmaması; iftiraların ve iftiracıların müstehakını burada bulmasıdır"