Müsteşar Yardımcısı Özlü: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 3\'üncü Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı\'nın açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Fuarın açılışına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Türkiye\'nin tarımsal hasılada Avrupa birincisi olduğunu belirterek, \"Ülkemiz tarımsal hasıla bakımından 158 milyar TL ile Avrupa\'da birinci, dünyada ise 8\'inci sırada yer almaktadır\" dedi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.\'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Birliği, Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB’in destekleri ile hazırladığı \'3\'üncü Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı\' düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, \"Fuarlarımızda sektör temsilcileri ile ilgilileri bir araya getirerek bölgenin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Başta Samsun olmak üzere, ülkemizin dört bir yanından gelecek olan ziyaretçilerimiz, sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri incelemenin yanı sıra yeni iş birlikteliklerine de imza atabilecek\" dedi.

TÜRKİYE AVRUPA\'DA BİRİNCİ

Programa katılan ve ülkedeki tarım üretimleri hakkında bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Türkiye\'nin tarımsal hasılada Avrupa birincisi olduğunu belirterek, \"Ülkemiz tarımsal hasıla bakımından 158 milyar TL ile Avrupa da birinci, dünyada ise 8\'nci sırada yer almaktadır. Ülkemizde fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva, kestane, kavun, karpuz, hıyar, fasulye, Antep fıstığı, biber, elma ve mercimek üretiminde dünya sıralamasında ilk üçte yer almaktayız. 2002\'den günümüze geldiğimizde meyve üretiminde yüzde 45 artışla 20 milyon tona, sebze üretiminde yüzde 17\'lik artışla 30 milyon tona ulaştık\" diye konuştu.

Samsun protokolünün selamlama konuşmasından sonra davetliler fuar alanına inerek stantları gezdi. Fuar 1 Ekim Pazar akşamına kadar açık kalacak.

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