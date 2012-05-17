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Müsteşar Murat Özçelik görevden alındı

Özçelik'in "demokratik açılım" paketiyle ilgili İçişleri Beşir Atalay ile ayrı düştüğü ileri sürülmüştü

17 Mayıs 2012 13:15

 

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’la aralarında gerginlik olduğu öne sürülen Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik görevinden alındı. Özçelik, Dışişleri Bakanlığı Müşavirliği'ne atandı.
 
Bir süredir Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la aralarında Demokratik özerklik konusunda anlamazlık olduğu ve istifa edeceği ileri sürülen Kamu Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik bu görevinden alınarak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.
 
Dışişleri, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, Dışişleri Bakanlığı 1'inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Büyükelçi Murat Özçelik atandı.
 
Kalkınma Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Erol Çetin getirildi.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolu Başmüfettişliklere, Müfettiş Emin Kaya ile Murat Koçak, kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Vural Duman, Selman Fındıklı, Kevser Suntay ile Kutluhan İçöz'ün atanması uygun görüldü.
 
Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Başmüfettişi Hasan Aykın'ın ataması yapıldı.
 
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Yargıtay Üyeliğine, Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkeme Askeri Hakimliğinden, Hakim Yarbay Aslan Duru, Askeri Yargıtay Başsavcılığı Başsavcı Yardımcılığında Hakim Yarbay Kamil Sevimli'nin atanması kararlaştırıldı.

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Başbakan Yardımcısı Beşir AtalayKamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik

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