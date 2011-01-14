-''MÜSTEŞAR KEMAL'' ÖLÜMDEN DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Kurtlar Vadisi dizisinde 'Müsteşar Ünsal Kemal' karakterini canlandıran tiyatro ve sinema oyuncu Mesut Akusta trafik kazası geçirdi. Sabah saatlerinde Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy istikametinde meydana gelen kazada, Akusta'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, önce sağ bariyerlere sonra da sol taraftaki refüje çaptı. Kazada, otomobilde büyük hasar meydana geldi. Kaza sırasında emniyet kemerleri takılı olduğu öğrenilen Akusta ve yanındaki Hikmet Ferruh Okan yaralandı. Araçtan yüzü yaralı halde çıkan Akusta, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan Okan, otomobilin başında polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Şişli Memorial Hastanesine kaldırılan Akusta'nın durumu hakkında AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Cenk Şen, hayati tehlikesi olmayan oyuncunun yüz travması geçirdiğini söyledi. Yaralının yüzünde birkaç kırık tespit ettiklerini belirten Şen, ameliyata alacakları Akusta'yı birkaç gün içinde taburcu edeceklerini dile getirdi.