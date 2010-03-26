Müsteşar Kahraman hakkında tutanak düzenlendi

T24 - AKP'nin yapısını bütünüyle değiştirmeyi tasarladığı HSYK’da hafta başında başlayan gerginlik doruk noktasına ulaştı. HSYK’nın Yargıtay ve Danıştay kökenli seçilmiş üyeleri, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman’ın bir cenaze törenini gerekçe göstererek toplantıya katılmaması ve bu nedenle toplantı yapılamaması nedeniyle suç duyurusunda bulunmak üzere tutanak düzenledi.



Kahraman ise cenazeye katılmasını “Bu da insanlık görevi” diyerek savundu. HSYK, Adalet Bakanlığı’nın, “mazeret bildirildi” açıklamasına karşılık, dün akşam tutanağı suç duyurusuna dönüştürdü ve Yargıtay Başkanlık Kurulu’na sundu. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, hafta başında HSYK’nın Yargıtay ve Danıştay kökenli 5 asıl üyesi, 2009 güz kararnamesinin ardından açıklanması gereken ve “unvanlılar kararnamesi” olarak bilinen kararnamenin HSYK gündemine alınmasını istedi. Ancak kararname taslağını hâlâ HSYK’ya göndermeyen Kahraman, bu konuda karar alınmasına karşı çıkarak toplantıyı terk etti. Mevzuat gereği Adalet Bakanlığı müsteşarının katılmadığı HSYK toplantıları yapılamadığı için, HSYK toplantısı son buldu.



Bu gelişme sonrası başsavcı, ağır ceza mahkemesi başkanı gibi 120 kadar ismin atamasının yapıldığı unvanlılar kararnamesiyle Ergenekon savcılarının da görev yerlerinin değiştirilmek istendiği, ancak Kahraman’ın buna karşı çıkarak toplantıdan ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddiayı yalanlayan HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek ise kararname taslağının bakanlık tarafından gönderilmemesi konusunda “Demek ki bu kurul gözden çıkarıldı” açıklamasını yaptı ve bakanlığın, atamaları HSYK’nın yeni üyelerinin yapmasını istediğini söyledi. HSYK’nın seçilmiş üyeleri, konuyu görüşmek üzere dün yapılması gereken olağan toplantıyı bekledi.





Mazeretsiz gelmedi



Ancak Kahraman, dün yapılan toplantıya da katılmadı. HSYK üyeleri, toplantı gündemini istedikleri Adalet Bakanlığı’ndan “toplantının yapılmayacağı, Kahraman ve diğer müsteşar yardımcılarının tamamının Yargıtay üyesi ve eski müsteşar yardımcısı Hüseyin Yıldırım’ın babasının cenazesi için Konya’ya gittiği” yanıtını aldı.



Bunun üzerine HSYK’nın seçilmiş üyeleri, Kahraman’ın mazeret bildirmeksizin toplantıya katılmadığı konusunda tutanak düzenledi. Özbek, tutanak düzenlenmesi konusunda “Kahraman hakkında suç duyurusunu yapmak durumundayız. Bu durumun sonu ona gidiyor” derken, Bakanlık “Hüseyin Yıldırım ile uzun süre mesai arkadaşı olarak birlikte çalışan Müsteşar ve yardımcıları, cenaze merasimine katılmak üzere Konya’nın Yunak ilçesine gittikleri için HSYK’nın olağan toplantısına katılamamışlardır. Tamamen insani mülahazalara dayalı bu mazeret nedeniyle toplantıya katılınamayacağı HSYK Başkan Vekilliği’ne bildirilmiştir” açıklamasını yaptı.





Yargıtay’a başvurdu



HSYK’nın seçilmiş üyeleri ise bakanlığın “mazeret bildirildi” açıklamasına rağmen Kahraman hakkında suç duyurusunda bulundu. Düzenlenen tutanak Yargıtay Başkanlık Kurulu’na gönderildi. Başkanlık Kurulu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’den Kahraman hakkında soruşturma yürütmek için izin isteyecek. Ergin izin vermez ya da başvuruyu yanıtsız bırakırsa, Yargıtay bu kararın kaldırılması ve soruşturma yürütebilmek için idare mahkemesinde dava açabilecek.



Kahraman’ın geçen yaz katılmadığı toplantılar öncesi “programı olduğu”, “listeleri incelediği” ve benzeri gerekçeleri kurula bildirdiği, ancak dün hiçbir mazerette bulunmadığı iddia edildi.





Cenazeye katılarak insanlık görevi yaptık



Kahraman ise şunları söyledi: “Tutanaktan haberim, siz şimdi söyleyince oldu. Bugüne kadar bütün gücümüzle görevimizi yerine getirdik. Yapmamız gereken neyse yaptık.



Ama sizin de gördüğünüz gibi, beraber çalıştığımız arkadaşımızın babası vefat etti. Bu cenazede bulunmak da insanlık görevimiz. Bakanlıktaki işlerimize, cenazeyi defnettikten sonra en iyi şekilde devam edeceğiz.”





Eminağaoğlu ve Kaçmaz da bekliyor



HSYK, bakanlıktan unvanlılar kararnamesi taslağı dışında, Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz’ın meslekten ihraçları istemiyle hazırlanan raporların da gönderilmesini bekliyor. Bakanlık, bu iki isim hakkında ceza davası açılmış olmasına rağmen, disiplin raporlarını hâlâ HSYK’ya sevk etmedi. Bakanlığın bu tavrı, “Eminağaoğlu ve Kaçmaz’ın meslekten ihraç istemlerinin, anayasa değişikliğinden sonra kurulun yeni üyelerince karara bağlanmasını istediği” şeklinde yorumlanıyor.





