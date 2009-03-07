Müsteşar ağabey kavgaya el koydu!

Uzman doktor, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Maksut Mete'nin başhekim yardımcısı kardeşiyle yumruklaşınca tutuklandı



Vakıf Gureba Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı Fatih Mete ile Uzman Op. Dr. Semih Uşaklıoğlu’nun yumruklaşması Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı ağabey Maksut Mete’ye aksetti. Uşaklıoğlu tutuklandı.



BEZM-İ Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fatih Mete ile KBB Uzmanı Op. Dr. Semih Uşaklıoğlu’nun yumruk yumruğa kavgası mahkemede bitti. Semih Uşaklıoğlu, dün çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Hürriyet'te yer alan haberdeki iddiaya göre, hastanede açılan İngilizce kursunda Fatih Mete bazı doktorlara bağırınca, Uşaklıoğlu tarafından uyarıldı. Bu nedenle iki doktor arasında gerginlik yaşandı. Mete, Uşaklıoğlu ile bir doktoru şikayet ederek kurstan çıkarılmalarını talep etti. Semih Uşaklıoğlu önceki gün konuşmak için Başhekim yardımcısı Mete’nin odasına gitti. Ancak odadaki tartışma yumruklaşmaya dönüştü. İki doktoru, meslektaşları ayırdı. Fatih Mete, kavgayı Başbakanlık’ta Müsteşar Yardımcısı olan ağabeyi Maksut Mete’ye aktardı. Sağlık ve Adalet Bakanlıkları’nda da müsteşar vekilliği yapmış olan Maksut Mete duruma el koydu.



Fatih Mete, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden istediği gibi bir rapor alamayınca, Özel Çapa Hastanesi’nden "hayati tehlikesi vardır" raporu alıp polise başvurdu. Uşaklıoğlu için, savcılık gözaltı kararı çıkardı. Uşaklıoğlu da, Fatih Mete’den şikayetçi oldu. İfade verirken rahatsızlanan Semih Uşaklıoğlu, geceyi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdi. Ancak dün sabah doktorların "Bu adam hasta götüremezsiniz" itirazına rağmen hastaneden alınıp adliyeye götürülen Uşaklıoğlu, savcılık sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı. Yeniden fenalaşan Uşaklıoğlu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin, dün akşam da hastaneye doktoru almak için baskı yaptığı iddia edildi.



Vakıf Gureba Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turan Aslan, "Fiili sataşmaya dönüşen bu olayı kabul etmemiz mümkün değil. olaydan hemen sonra idari soruşturma da başlattık" dedi.