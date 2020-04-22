Müşteriye sosyal mesafe uyarısı yapan 2 market çalışanı bıçaklandı

İstanbul'da sosyal mesafe uyarısı yapan market çalışanları, müşteri tarafından bıçaklandı. Gözaltına alınan müşteri tutuklandı.

İstanbul’da Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi korumaları için uyarıda bulunan 2 market çalışanı kardeşi bıçakla yaralayan müşteri tutuklandı.

Sultangazi ilçesindeki İsmet Paşa Mahallesi’nde bir markette çalışanlarla bir müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri, iki market çalışanını bıçakla yaraladı.

Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan müşteki kardeşler Mohamad H. (33) ve Mohammad Abo S.'nin (22) ifadelerinde, "Market kalabalık dışarda bekleyin, müşteri çıksın siz girersiniz" demeleri üzerine kavga çıktığını söyledikleri kaydedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mohamed Al D. (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.