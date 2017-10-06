Müşterinin dikkati, dolandırıcının düzeneğini bozdu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da para çekmek için gittiği otomatik para çekme makinesine (ATM) dolandırıcılar tarafından tuzaklanan kart kopyalama cihazını fark eden 33 yaşındaki Niyazi İşler, aparatı yerinden sökerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay merkez Yıldırım İlçesi Ortabağlar Mahallesi Profesör Tezok Caddesi\'nde meydana geldi. Bir bankaya ait ATM\'ye para çekmek için giden Niyazi İşler, kart girişinin olduğu bölüme bir aparatın yapıştırılmış olduğunu fark etti. Düzeneği söken İşler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kart kopyalama düzeneği olduğunu belirlerken, şifre girilen bölümde kamera tespit etti.

Dolandırıcıların düzeneğini bozan Niyazi İşler, para çekmek için ATM\'ye geldiğini belirterek, \"Kart girişinin olduğu bölümde düzeneğin olduğunu farkettim. polis ekiplerini aradım. Daha önceden haberlerde düzeneği gördüğüm için hemen farkettim\" dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek parçalarını kriminal laboratuarına götürürken, olayla ile ilgili incelemeye başlandı.



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