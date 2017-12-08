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Müşterilerin gözü önünde başına dayadığı silahı ateşledi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kahvehane işleten 56 yaşındaki Şevket Şevke müşterilerinin gözü önünde başına dayadığı tabancayı ateşledi

08 Aralık 2017 01:50

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, kahvehane işleten 56 yaşındaki Şevket Şevke müşterilerinin gözü önünde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Hastaneye kaldırılan Şevket Şevke ameliyata alındı.
Olay akşam saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi\'nde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneyi işleten Şevket Şevke müşterilerinin gözü önünde ruhsatsız tabancasını başına dayayarak ateşledi. Şevket Şevke kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şevket Şevke ameliyata alındı. Şevket Şevke\'nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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