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Dünya

Müşteriler sosyalleşsin diye cep telefonu sinyallerini kesti

“Cep telefonları barları bitirdi, sosyalleşmek için dışarıya çıktığınızda sosyal medyaya ihtiyacınız yok"

04 Ağustos 2016 20:45

İngiltere’deki bir bar sahibi, müşterilerinin birlikte geldiği arkadaşlarıyla konuşmak yerine telefonlarıyla oynamasından duyduğu rahatsızlığı bilimin yardımını alarak ortadan kaldırdı.

Sputnik’in haberine göre, ‘gelen herkesin bir şeyler içerek arkadaşlarıyla sohbet ettiği’ bir bara sahip olmayı hayal eden İngiliz işletmeci Steve Tyler, bu isteğini gerçekleştirmek için fizikçi Michael Faraday’ın buluşundan faydalandı.

Sussex’teki Gin Tub isimli barın sahibi Tyler, müşterilerinin cep telefonuyla konuşmasını engellemek için bir ‘Faraday kafesi’ inşa ettirdi. Böylece kafesin içinde kalan müşterilerin telefonlarına sinyal ulaşmasını engelleyen Tyler, 2006’dan bu yana yürürlükte olan Telsiz Telgraf Yasası’nı da by-pass etmeyi başardı.

“Cep telefonları barları bitirdi. Sosyalleşmek için dışarıya çıktığınızda sosyal medyaya ihtiyacınız yok. İnsanları telefonlarını kullanamayacaklarını söylemektense onları kullanılamaz hale getirdik” diyen Tyler, bugüne dek sadece bir şikayet aldıklarını söyledi: “Sadece bir kez şikayet aldık, o da telefonunun çektiğini söyledi. Biz de onu başka bir masaya taşıdık.”

 

Tyler ayrıca, gelecekte barın dışına ‘telefon kullanılabilir alan’ inşa etmeyi de planladıklarını belirtti.

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