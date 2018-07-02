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Müşteri gibi girdi; cep telefonunu böyle çaldı

 Özgür EREN/İSTANBUL (DHA) ŞİŞLİ'de  ayakkabı mağazasında ayakkabı deneyen bir kişinin cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

02 Temmuz 2018 14:30

 Özgür EREN/İSTANBUL (DHA) ŞİŞLİ\'de  ayakkabı mağazasında ayakkabı deneyen bir kişinin cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Mecidiyeköy\'de ayakkabı mağazasında geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Müşteri gibi ayakkabı mağazasına giren 18 yaşından küçük bir kişi, bir süre mağazanın içinde dolaştı. Bir müşterinin koltuğa oturarak ayakkabı denediğini gören kişi harekete geçti. 
Cep telefonunu çalan hırsız hızla kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı yakalamak için polis çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

 

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