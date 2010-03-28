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Dünya

Müşteri bulamayan jigolo istifa etti

28 Mart 2010 02:00

T24- 2 ay içinde 10 kişi tarafından ziyaret edilen jigolo işini bıraktı, yerine genelev sahibi yeni bir seks işçisi tuttu

ABD’nin Nevada eyaletindeki dünyanın ilk resmi “hayat erkeği” beklediği ilgiyi görmeyince işi bıraktı. Las Vegas’ın 240 km kuzeybatısında bulunan Shady Lady isimli genelevde çalışan 25 yaşındaki eski asker “Markus”, çalışmaya başladığı 2 ay içinde müşteri sayısı 10’u geçmeyince istifa etti.

Genelevi işleten Jim Davis, “Markus” ismiyle çalışan “hayat erkeğinin” genel olarak büyük ilgi gördüğünü ancak müşteri sayısının oldukça düşük olduğunu söyledi. Davis, Markus’un yerine yeni bir erkek seks isçisi tuttuğunu ancak Markus’un da yakın zamanda işine geri dönebileceğini belirtti. Yeni “hayat erkeği” ise 30 yaşlarında “Y. Not” isimli Las Vegaslı bir adam. Markus işe ilk olarak başladığında New York Post gazetesinin kadın muhabiri Mandy Stadtmiller genelevi ziyaret etmiş, ancak jigolo ile birlikte olmamış, sadece birlikte duşa girerek masaj yaptırmıştı. İzlenimlerini kaleme alan gazeteci, “Erkekler için genelev cazip bir yol olabilir, ama biz kadınlar duygusallığı ön planda tutarız bu iş yürümez” yorumunda bulunmuştu

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