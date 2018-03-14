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Müşterek Görev Merkezi'ne JÖH sevkiyatı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden, Suriye sınırındaki Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri sev

14 Mart 2018 01:02

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı\'na katılmak üzere Türkiye\'nin çeşitli illerinden, Suriye sınırındaki Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'ne Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri sevk edildi.
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak JÖH timleri Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi\'ne gelişi devam ediyor. Doğu illerinden yaklaşık 10 otobüs ile Müşterek Görev Merkezi\'ne gelen JÖH\'lere ilçe halkı da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisi veren vatandaşlara ise Jandarma Özel Harekat  timlerinin bulunduğu otobüslerden korna çalarak yanıt verildi.

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