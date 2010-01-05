‘Müstehcen’ sansür getirir

AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan RTÜK yasa taslağında AB’deki “Yayınlar pornografi içermeyecek” hükmünün yerine “müstehcenlik” kavramı korundu.



RTÜK üyesi Hülya Alp “Bu kavram ile hareket edilerek yayınlara ceza vermeye çalışmak, sansürü de beraberinde getirir” dedi.



RTÜK'ün hazırladığı taslakta, AB’ye uyum çerçevesinde “Yayınlar pornografi içermeyecek” hükmü yerine, var olan yasadaki “müstehcenlik” kavramının korunması sıkıntı yarattı. AB’ye uyum çerçevesinde bazı yasal düzenlemeler yapan Türkiye, medya konusunda da “AB Görsel İşitsel Medya Yönergesi”ne uyacağını taahhüt etti. Ancak RTÜK, çalışmalarını tamamladığı yeni yasa taslağında bu taahhütü yerine getirmedi. Yönergede yer alan “Yayınlar insan onuruna aykırı olmayacak ve pornografi içermeyecek” maddesi RTÜK taslağına koyulmadı. Tepki gösteren RTÜK üyesi Hülya Alp, şu açıklamayı yaptı:





AB’ye uymadı



“Bizim amacımız yasamızı AB’ye uygun hale getirmek. Ama ne yazık ki taslakta mevcut yasadaki ‘müstehcenlik’ kavramı aynen korundu. Oysa müstehcenlik kişiden kişiye, kültürden kültüre değişen bir kavram. Bu kavram ile hareket edilerek yayınlara ceza vermeye çalışmak, sansürü de beraberinde getirir. Madem ki yasamızı AB’ye uygun hale getirmeye çalışıyoruz. O zaman taslağa evrensel bir tanımı bulunan, tüm Avrupa’nın hemfikir olduğu, ‘Yayınlar insan onuruna aykırı olmayacak’ ve ‘pornografi içermeyecek’ hükmü konmalıydı. Yani artık filmlerde, kliplerde yer alan öpüşme sahneleri bile müstehcen sayılabilecek. Zaten Üst Kurul’un, son bir senede verdiği cezalara bakarsak, müstehcenliği daha da genişletip, sansür eğilimine gittiğini görebiliriz. Benim gibi düşünenlerin kafasında da ‘acaba muhafazakar yaşam tarzı ve değerleri medya yoluyla egemen kılınmak mı isteniyor’ şüphesi uyanıyor. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) geçen müstehcenlik kavramı bile sadece çocukları korumayı amaç ediniyor. Ancak yine de bir istisna içererek, hükümlerin, yalnız bilimsel eserlerle, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmayacağını’ söylüyor.”





TDK’nın tanımları



Türk Dil Kurumu (TDK) müstehcen ve porno kelimelerini şöyle tanımlıyor: Müstehcen: Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız Porno: Amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere aykırı düşen yayın, resim vb.