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MUSTAZAFDER İLE PKK ARASINDA KAVGA YÜKSEKOVA (A.A)

06 Mayıs 2011 17:52

-MUSTAZAFDER İLE PKK ARASINDA KAVGA  YÜKSEKOVA (A.A) - 06.05.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından Mustazafder üyeleri ile bir grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. İlçede dün yaşanan ve Mustazafder üyesi Übeydullah Durna'nın ölümüyle sonuçlanan olayın ardından Mustazafder'in çeşitli şubelerine üye olduğu öğrenilen çok sayıda kişi ilçe merkezine geldi. Cengiz Topel Caddesi'ndeki Merkez Camisi'nde cuma namazı kılan Mustazafder üyeleri, daha sonra yine aynı cadde üzerinde bulunan dernek binasına yürüdü. Buradaki görüşmelerin ardından ilçeden ayrılmak için otogara yürüyen kalabalık, bir grubun sözlü saldırısına uğradı. İki grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis, olaylara müdahalede bulundu. Her iki grup arasında yaşanan kavgada 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.   Polis, Mustazafder üyelerinin araçlara ilçeden ayrılmalarını sağladı. Daha sonra Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen bazı gruplar, polise ve bazı iş yerlerine taş ve molotofkokteyleri ile saldırdı.  Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonu bahane eden bir grup, dün polise taş ve molototofkokteyli ile saldırmış, grup arasından açıldığı iddia edilen ateşte, bir binanın çatısında bulunan Mustazafder Yüksekova Şube Başkan Yardımcısı Übeydullah Durna (30), yaşamını yitirmişti. 

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