Mustazaf-Der'den PKK'ya zeytin dalı

T24 - Hizbullah ile arasında organik bağ olduğu iddiasıyla kapatılmasına karar verilen ve dosyası Yargıtay'da görüşülen Mustazaf-Der'in Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, terör örgütü PKK'ya barış çağrısında bulundu.



Mustazaflar ile Dayanışma Derneği (Mustazaf Der) Diyarbakır Şubesi, Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen derneklere yönelik operasyonlara ilişkin panel düzenledi.



Bir düğün salonunda gerçekleşen panele, Mustazaf-Der Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, Doğruhaber Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Göktaş, Kelhaamed Dergisi Koordinatörü Necat Özdemir ve Dua Yayıncılık Müdürü Ali Gönül konuşmacı olarak katıldı.



Panele katılan 1500 kişi sık sık tekbir getirerek, slogan attı.



Panelde konuşan Mustazaf-Der Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen dernek operasyonlarını, sivil toplum kuruluşlarını sindirme operasyonu olarak değerlendirdi.



Sivil toplum örgütlerine karşı zulüm yapıldığını savunan Yılmaz, CMK'nın 102'nci maddesi kapsamındaki tahliye kararlarını hatırlatarak, 'Fırtınanın' peygamber sevdalılarının başına koparıldığını söyledi.



Mustazaf-Der Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, Emniyet verilerine göre, bu güne kadar Hizbullah operasyonlarında 25 bin kişi hakkında soruşturma yapıldığını bunların yüzde 54'nün 18 yaşın altında olduğunu savundu.



PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Hizbullah tahliyeleri ile ilgili açıklamalarını hatırlatan Yılmaz, PKK ve BDP'ye çağrıda bulundu.



Yılmaz, Öcalan'ın, "Nasıl olur da halaylarla karşılanırlar. Öz savunma birlikleri devreye girsin" sözleri ardından polis baskın ve operasyonlarının başlatıldığını öne sürerken, "Öyle ki derneklerimize nefes aldırtmıyorlardı. Derneklerimiz kapatılmaya çalışılıyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben mi yanlış anladım. Öcalan, 'öz savunma birlikleri' demişti. Yoksa, 'Öcalan'ının öz savunma birlikleri devletin güvenlik güçleri' midir? Kim kendine bu vazifeyi nereden çıkardı? Devletin güvenlik güçleri mi?, Halkın legal çalışan insanların güvenliğini sağlayan güvenlik güçleri mi? Yoksa, PKK'nın öz savunma birlikleri mi? Bunan siz karar verin" dedi.



Yılmaz BDP ve PKK çizgisindeki çevrelere seslenmek istediğini, geçmişin kin ve düşmanlığının bir yana bırakılmasını gerektiğini söyledi.



Mustazaf-Der Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, "Geçmişin kirli dilini kimse kullanmasın, bu herkes için geçerli. Bu toplumda, bu coğrafyada bir arada yaşamak zorundayız. Farklılıklarımızla, farklı düşüncelerimizle birbirimizin kutsallığına hürmet ederek, bir birimizin inancına saldırmadan ve inancına saygı göstererek, bir arada yaşamak zorundayız. Kimsenin bir yere gideceği yok. Ne biz bir tarafa gideriz buradan, ne de siz gidersiniz. Bu oyuna gelmeyin. Madem bir arada yaşayacağız, barış dilini kullanmak zorundayız, çatışma dilini değil" dedi.





